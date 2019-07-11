Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло до 11

Число пострадавших в результате пожара в Подмосковье возросло до 11. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на медиков.
В четверг, 11 июля, на территории Северной ТЭЦ в Мытищах случился пожар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Движение на четырех шоссе затруднено.
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