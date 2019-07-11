Транспортный коллапс: движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара в Мытищах

Движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара на газовой станции ТЭЦ в Мытищах. Данные о пробках предоставил сайт "Яндекс.Карты". Министерство транспорта рекомендует водителям совершать объезд по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе, передает "Говорит Москва".
Напомним, в четверг утром очевидцы сообщили о возгорании в районе Северной ТЭЦ. Спустя час сотрудники МЧС подтвердили информацию о пожаре. На место происшествия прибыли спасатели. Согласно предварительной информации, в результате возгорания пострадали восемь человек.
Президент удивил многих
Артистка считает себя слишком свободолюбивой
Каким будет курс рубля
Женщина призналась, что не ожидала такого поступка актрисы
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Обмен старой жены на новую
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Пугачева обнаглела
Отец напивается и поднимает руку
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Больно заниматься сексом
А нам астролог сказала всю правду!
13 лет не слушается совсем
Хочу забеременеть в тайне от него
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Очень навязчивый
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Жена алкоголичка
Чем болен Корчевников?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Как убрать дряблость с ног
Как назвать собаку?
От сигарет толстеют?
Новая звезда шоу бизнеса
Ищу женщину онанистку
Страпон