Стадо разъяренных быков затоптало людей
Пострадали два человека. Британец и американец получили тяжелые травмы. Оба доставлены в больницу. Несмотря на происшествие, желающих посетить опасное массовое мероприятие становится все больше, передает Пятый канал.
Фестиваль заключается в том, что каждое утро толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке от двенадцати разъяренных быков. Этому обычаю уже более восьмисот лет.
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