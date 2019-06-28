Сбой в движении поездов под Москвой произошел из-за кражи

В пятницу, 28 июня, произошел сбой движения поездов на участке Москва-Петербург. Причиной неполадки стала кража технического оборудования, обеспечивающего подачу электричества. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Похищение кабелей привело к задержке 26 поездов дальнего следования. Время ожидания пассажиров составило от 1 до 2,5 часов. Кроме того, с задержкой проследовали три "Сапсана" и 10 пригородных поездов, уточняет ТАСС.