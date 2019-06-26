Жесткое ДТП с грузовиком произошло в Татарстане

Страшное ДТП произошло рядом с Миннибаевским газоперерабатывающим заводом в Татарстане. По предварительным данным, водитель автовоза не справился с управлением и протаранил "Камаз".



Как пишут местные СМИ, в аварии погиб водитель автовоза. Еще несколько человек пострадали, но детали не уточняются. Известно только, что все получившие травмы были госпитализированы. Сейчас движение в районе аварии сильно затруднено.





