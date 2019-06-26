В центре Москвы обманутый дольщик облил себя бензином

Возле здания Министерства строительства в Москве обманутый дольщик облил себя бензином. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина потребовал, чтобы к нему вышел глава ведомства Владимир Якушев. На место происшествия прибыли спасатели. С нарушителем порядка ведут переговоры полицейские.