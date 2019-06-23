В страшном ДТП в Подмосковье пострадали 9 человек

В Московской области в городском округе Шаховская произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, и на 8-м км трассы Уварово – Шаховская – Клин автомобиль перевернулся в кювет. Всем пострадавшим оказывается медпомощь, на месте работают сотрудники полиции.









