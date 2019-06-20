Здание Госдумы проверяют из-за угрозы взрыва

В четверг, 20 июня, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в здании Госдумы в центре столицы. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах журналисту агентства "Москва".
К зданию следуют медики, сотрудники МЧС, полиции и других экстренных служб. Информации об эвакуации людей пока не поступало, подчеркивает НСН.
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