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В Пермском крае жестоко убили девушку-трансгендера

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В городе Нытве в Пермском крае было обнаружено тело девушки-трансгендера. По подозрению в убийстве полицейские задержали ее знакомого, передает РЕН ТВ.

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, девушка уехала 1 июня к другу в Нытву и пропала. Спустя неделю родственники обратились в полицию, уточняет URA.ru.

Подозреваемого задержали после того, как он попытался скрыться. Во время допроса молодой человек давал сбивчивые показания. Его заключили под стражу на два месяца, сообщает "Царьград".

Согласно информации на портале "59.ру", девушка-трансгендер училась в Пермской фармацевтической академии. Два года назад она объявила родным и друзьям, что хочет сменить пол. Студентка попросила знакомых обращаться к ней в мужском роде, отмечает телеканал "360".

Автор: Полина Крылова19 июня 2019, 09:53

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