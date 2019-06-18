Подросток попытался изнасиловать пенсионерку в московском лифте

Инцидент произошел в подъезде жилого дома в Троицке в апреле этого года, но СМИ о нем стало известно только сейчас. Пьяный 18-летний юноша домогался 56-летней соседки в лифте, сообщает РЕН ТВ.

Как сказано в отчете полиции, злоумышленник совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего женщине удалось сбежать. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан.



