Подросток попытался изнасиловать пенсионерку в московском лифте

Инцидент произошел в подъезде жилого дома в Троицке в апреле этого года, но СМИ о нем стало известно только сейчас. Пьяный 18-летний юноша домогался 56-летней соседки в лифте, сообщает РЕН ТВ.
Как сказано в отчете полиции, злоумышленник совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего женщине удалось сбежать. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан.
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