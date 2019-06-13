В столице электричка насмерть сбила двух человек

В четверг, 13 июня, электропоезд, следовавший из Москвы в Пушкино, сбил двух человек возле станции Яуза. Они скончались от полученных травм еще до приезда медиков, передает РИА Новости.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося, сообщает "Москва 24".
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