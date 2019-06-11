Известный мотоблогер погиб в страшном ДТП

Популярный мотоблогер Артем Болдырев разбился на 69-м километре трассы М4 "Дон". Трагическая новость появилась в социальных сетях, передает агентство НСН. Позже информацию подтвердили друзья Болдырева.

Артем вел собственный YouTube-канал, на котором публиковал видеозаписи с нарушителями правил дорожного движения. Он снимал на камеру скутеристов, которые катаются без шлема и необходимой экипировки. Мотоблогер также участвовал в обсуждении законодательных инициатив на Ассамблее автомобилистов, сообщает телеканал "360".