Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске
Три мощных взрыва прогремели в субботу днем на заводе боеприпасов "Кристалл" в Дзержинске. По последним данным, число пострадавших составляет 38 человек, но не исключено, что в итоге их окажется гораздо больше. Данные о жертвах пока не подтверждаются.
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