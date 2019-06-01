Завод "Кристалл" взорвался в Нижегородской области

Мощный взрыв прогремел в субботу на заводе "Кристал" в Дзержинске. По предварительным данным, эпицентр находился в цехе по производству тротила.

При этом "Интерфакс" со ссылкой на источники, передает, что всего прогремело три взрыва. Один из цехов в результате обрушился. На месте уже работают экстренные службы города – в результате взрывов произошло возгорание. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 80-100 квадратных метров. Пока известно о двоих пострадавших. МЧС и власти города собирают оперативный штаб.