Завод "Кристалл" взорвался в Нижегородской области

Мощный взрыв прогремел в субботу на заводе "Кристал" в Дзержинске. По предварительным данным, эпицентр находился в цехе по производству тротила.
При этом "Интерфакс" со ссылкой на источники, передает, что всего прогремело три взрыва. Один из цехов в результате обрушился. На месте уже работают экстренные службы города – в результате взрывов произошло возгорание. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 80-100 квадратных метров. Пока известно о двоих пострадавших. МЧС и власти города собирают оперативный штаб.
Балерина запросила большую сумму
Невеста ошарашила эротической выходкой в программе "Давай поженимся!"
Певец поздравил бывшую жену
Телеведущая готовится к свадьбе
Популярные темы форума
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Жизнь в деревне
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Переезд на юг
Не можем иметь совместных детей
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Секс с бывшей
Не носит обручальное кольцо
Зачем обижают Бузову?
Как быстро набрать вес?
Как похудеть без диеты
Хочу забрать назад подарок
Тимати посвятил Децлу песню
Ищу человека!
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей
Как избавиться от похмелья
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Ему 35 и он без машины
Хочу накачать ягодицы
Как сделать лицо худым
Избил из-за денег
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.