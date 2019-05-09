Погиб Сергей Доренко

Вечером 9 мая СМИ сообщили о смерти знаменитого журналиста Сергея Доренко. По предварительным данным, он погиб в результате аварии, передает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Сергей Доренко ехал на своем мотоцикле и попал в ДТП. Подробности произошедшего устанавливаются.
Сергей Доренко – известный росскийский ведущий, журналист и продюсер. С 2014 года он руководил радиостанцией "Эхо Москвы".
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