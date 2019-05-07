Безработный напал с ножом на женщину и избил ее сына

7 мая на севере Москвы мужчина напал с ножом на женщину, после чего жестоко избил ее сына. Злоумышленник пытался выманить у них денежные средства.
Пострадавшую с ножевым ранением руки доставили в больницу. Родственник женщины отказался от помощи медиков.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали преступника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, передает "Вечерняя Москва".
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