В Феодосии ветер унес ребенка на воздушном шаре

Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в крымской Феодосии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, на шаре решила прокатиться семья из трех человек. Но из-за сильного ветра корзину прибило к земле и родители выпали из нее, а ребенок остался внутри и его вместе с шаром начало относить в сторону побережья. К счастью, через несколько минут воздушный шар удалось посадить. Малыш не пострадал, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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