Есть пострадавшие: в Москве столкнулись Porsche и Mercedes
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В Москве произошло ДТП с участием иномарок Porsche и Mercedes. Авария случилась на Живописном мосту. Сообщается о пострадавших. Остальные обстоятельства случившегося станут известны позже, передает РЕН ТВ.
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