При стрельбе в кафе пострадали 10 человек

В кафе турецкого района Сельчук произошла стрельба. Как сообщают СМИ, десять человек получили ранения. Пострадавшие были срочно доставлены в местную больницу.
Согласно предварительной версии, между двумя посетителями заведения случился конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин достал оружие и устроил беспорядочную стрельбу.
Преступник скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, передает издание "Известия".
Экс-супруга репера Гуфа слегла с нервным срывом
Артистка напала на балерину
Звезда без стеснения рассказала об эротических сценах
Звездная чета провела майские выходные с пользой
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
Беременна от женатого
у моего мужа двое детей от другой женщины
Мне 19 ему 40.
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Мужа приворожили
Алсу опозорилась
Почему все мужики козлы?
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
Секс
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
как простить измену мужа
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Мой сын стал много пить
Не переношу жару
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Зачем нужен секс
Хочу густые брови.
Кажется жена мне изменяет
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Убить полковника Сандерса!
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Начинаю свое движение в творчестве
Стало страшно ездить.
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.