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Происшествия

В Таиланде наркодилер изнасиловал и свернул шею туристке за отказ познакомиться

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Жительница Германии была убита на одном из пляжей Таиланда после отказа от знакомства. Об этом сообщает телеканал "360".

Женщина отдыхала на острове Сичанг в провинции Чонбури. К ней подошел местный 24-летний наркодилер. Он хотел познакомиться с красивой женщиной, но та не отреагировала на ухаживания. Тогда мужчина изнасиловал туристку, а после свернул ей шею, о чем рассказал полицейским после задержания. 

8 апреля 2019, 13:00

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