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Происшествия

В Подмосковье банда похищала и расчленяла собак

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В подмосковном Ступино задержаны члены банды, похищавших домашних собак, чтобы потом расчленить их и продать на мясо. Об этом пишет портал "Подмосковье сегодня".

Причем задержать преступников удалось двоим местным жителем, которые длительное время выслеживали воров. Сколько домашних питомцев успели убить злоумышленники установит следствие, сейчас преступники переданы полиции. Ведется расследование. 

5 апреля 2019, 13:23

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