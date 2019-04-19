В Москве загорелся жилищный комплекс "ЗИЛАРТ"

В Москве загорелся дом в жилищном комплексе "ЗИЛАРТ", который расположен на улице Архитектора Щусева, пишет Telegram-канал Mash. Предположительно, горит пустое здание – угрозы людям нет. Официальных комментариев от экстренных служб или полиции пока не поступало.
Судя по фото, которое опубликовал канал, черный дым виден за сотни метров от места пожара. Работают спасатели. Причины возгорания уточняются.
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