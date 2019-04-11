В американском лагере для беженцев в Сирии гибнут люди

В палаточном городке беженцев Аль-Холь, расположенном в той части Сирии, которая контролируется войсками США, из-за недостатка лекарств и еды ежедневно гибнут люди, передает Пятый канал. Американские военные не пускают в лагерь гуманитарные миссии.