В американском лагере для беженцев в Сирии гибнут люди

В палаточном городке беженцев Аль-Холь, расположенном в той части Сирии, которая контролируется войсками США, из-за недостатка лекарств и еды ежедневно гибнут люди, передает Пятый канал. Американские военные не пускают в лагерь гуманитарные миссии.
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