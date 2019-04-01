В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) штурмом взяли квартиру одного из домов на Погонном проезде на востоке Москвы, передает "Экспресс газета". В расположенные на 24-м этаже апартаменты они проникли через окно, спустившись с крыши.
Внутри находился Мераб Гогия, один из приспешников криминального авторитета Деда Хасана. В феврале 2019 года суд аннулировал его российское гражданство и принял решение о нежелательности прибывания этого человека на территории России. Теперь Мерабу Гории грозит депортация.
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