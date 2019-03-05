В клинике на Рублевке сорвался лифт с людьми

В клинике доктора Куренкова на Рублевском шоссе в Москве оборвался трос лифта, в котором находились шесть человек, в том числе ребенок, передает РЕН ТВ. Сообщается, что всех пассажиров высвободили. Информации об их состоянии пока нет.
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