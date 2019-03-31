На машину актера "Бригады" в Москве упал сосед

На припаркованный во дворе на улице Новаторов автомобиль актера Виктора Супруна с высоты упал сосед. Об этом звезда сериала "Бригада" заявила в беседе с телеканалом "360".
"Выглянул в окно, смотрю – что-то лежит. Оделся, вышел, смотрю – лежит труп рядом с моей машиной", – рассказал Супрун, добавив, что он опознал в нем своего соседа с пятого этажа. Актер уточнил, что не был близко знаком с погибшим и видел его "всего пару раз". Сейчас инцидентом занимается полиция. Супрун отметил, что после беседы с правоохранителями поехал на съемки.
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