Вылетевший из Екатеринбурга пассажир случайно поджег кресло самолета

Сразу после того, как пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Екатеринбурга в Анталью, набрал высоту, одна из пассажирок пожаловалась на запах гари. Экипаж обнаружил, что тлеет кресло в 37 ряду. Выяснилось, что его случайно поджог один из пассажиров, когда игрался с зажигалкой. Возгорание потушили и полет был продолжен, передает телеканал "360". Однако авиакомпания собралась обращаться в Росавиацию с инициативой запретить провозить на борту самолетов зажигалки.