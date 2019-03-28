Задержан причастный к терактам в метро Москвы

В Дагестане задержан боевик, причастный к терактам в Московском метрополитене. Об этом сообщает телеканал "360", уточняя, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Операцию по задержанию преступника проводили совместно с МВД России, ФСБ и СКР. Его уже доставили в столицу, пишет "Вечерняя Москва". Следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Речь идет о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры", которые устроили две террористки-смертницы 29 марта 2010 года. Тогда 40 человек погибли, 88 пострадали, напоминает "Реальное время".
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