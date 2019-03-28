Таксист в Москве накачал топ-менеджера клофелином и ограбил его

В Москве водитель такси усыпил пассажира, предложив ему сок, после чего ограбил, сообщает сетевое издание m24 со ссылкой на РИА Новости. По данным агентства, у потерпевшего пропали часы, сотовый и деньги.
Telegram-канал Mash пишет, что жертвой таксиста стал высокопоставленный сотрудник одной из госкомпаний, возвращавшийся домой с вечеринки. По данным канала, таксист использовал клофелин. Топ-менеджер госпитализирован.
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