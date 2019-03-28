Жуткая авария на международной трассе унесла десятки жизней (видео)
Трагедия произошла на международной трассе 27 марта. Водитель грузовика не справился с управлением, и тяжелая машина наехала на людей.
Видео с места происшествия в муниципалитете Науала департамента Солола попало в Сеть. На кадрах видны многочисленные тела - по данным пожарных, их более 30, сообщает Пятый канал со ссылкой на издание El Heraldo de Mexico.
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