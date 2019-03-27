В Пензе поймали грабившую стариков аферистку из Подмосковья

Полицейские Пензы задержали 39-летнюю жительницу Подмосковья за серию краж у пожилых людей. Женщина под разными предлогами проникала в дома пенсионеров и присваивала себе сотни тысяч рублей, пишет "Подмосковье сегодня".
Как установило следствие, промышляла аферистка в период с сентября 2018-го и до февраля 2019-го. Представляясь то соцработником, то подругой дочери своей жертвы, она проникала в дома пожилых людей и забирала у них деньги. Женщине удалось "заработать" почти полмиллиона рублей.
Участник телестройки очень страдает
Певицу предупредили об опасности анорексии
Звезда "Дома-2" не хотела показывать ребенка до крещения
Он попросил поклонников выбрать лучший
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Сказал, что ему нужна девственница
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Подруга специально нагнетает
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Любить или быть любимым?
Овны самый лучший знак зодиака
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Беременность перед месячными
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Женщина Скорпион..
Ушел к другу и завис на две ночи
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
У меня первая беременность
Диета на воде эффективность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .