Схрон взрывчатки и оружия банды убийц из 90-х нашли в Подмосковье

В Московской области силовики обнаружили арсенал оружия банды убийц, орудовавших в 90-х и нулевых годах. Об этом пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета России.
Правоохранители нашли 36 килограммов взрывчатки, около сотни единиц огнестрельного оружия, в том числе гранатометы, автоматы, пистолеты и револьверы, а также десятки тысяч патронов. В ведомстве заявили, что несколько членов банды задержаны, а изъятое оружие направлено на экспертизу, сообщает сетевое издание m24.
Примадонна обрела новый статус
Певец обратился с просьбой о помощи
Британцы уже делают ставки
Король российской эстрады стал аниматором
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Он младше на 5 лет
Началовой ампутируют ногу
Я плохая мать?
Был секс, но встречаться не предложил
Не дает уже полгода
Что происходит с Юлей Началовой?
Люди меня используют
Изменяют все и всем
Всегда ли нужно говорить правду?
Как вернуться в семью?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Обнаружили венерическое заболевание
Мужчина - скорпион
Вредна ли острая пища?
Сначала машина или квартира?
Пауза в отношениях это конец?
Моника Белуччи
Девушка ослепла после инъекций
Екатерина или Виктория
Борбата с алкохола е възможна
Таблетки для экстренной контрацепии
Жизнь после развода.
Меган Маркл
Куриная диета
Имя Анастасия
На подругу замахивается парень