В центре Москвы совершено убийство

На скамейке на улице Большая Полянка в центре Москвы обнаружен мужчина – по всей видимости, мертвый, сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, он весь в крови, рядом лежит ружье "Сайга". Несколько человек утверждают, что слышали выстрелы.
К месту происшествия стягиваются оперативные службы. Официальной информации от столичного главка МВД пока нет. Выясняются обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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