Найдено объяснение адской стрельбе в мечети
Специалист рассказал о людях особого психологического склада, которые способны на совершение теракта. По словам Виноградова, это агрессивные, недалекие в интеллектуальном плане личности, которые не находят себе места в социуме.
Психиатр-криминалист отметил, что стражам порядка только предстоит разобраться в причинах стрельбы в мечети, а также пояснил, почему преступник выбрал именно этот объект для атаки. По его словам, террористы реализовали себя в таком плане – именно ислам их почему-то привлек, передает НСН. "Но такого, чтобы был массовый расстрел, и еще в мечети, – это нечто новое", – заключил эксперт.
На время расследования в Новой Зеландии закрыли все мечети, а граждан попросили не посещать такие места до особого уведомления. Завотделом политологии журнала РАН "Восток" Каринэ Геворгян отметила, что волна ненависти и террора в отношении мигрантов уже дошла до этой страны и на пути к Австралии. По мнению эксперта, причина этого и, в частности стрельбы в мечети, кроется в глобализации.
Как писали "Дни.ру", массовую стрельбу в мечети новозеландского города Крайстчерч устроил 28-летний уроженец Австралии. Свои жуткие действия он в прямом эфире транслировал в Facebook.
Кроме того, перед стрельбой в мечети в Сети появился манифест, в котором содержались антииммигрантские и антимусульманские идеи. В результате теракта погибли 49 человек, еще 48 ранены. По подозрению в причастности к преступлению задержаны четверо подозреваемых.
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