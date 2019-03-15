Число жертв стрельбы в мечети в Новой Зеландии увеличилось

Согласно последним данным, в результате стрельбы в мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии погибли по меньшей мере 40 человек, передает RT. Правоохранительные органы задержали четырех человек, которых подозревают в причастности к произошедшему. При этом сам террорист, согласно сообщениям СМИ, до сих пор находится на свободе.
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