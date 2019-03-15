В Австралии пенсионер зарубил топором незнакомца

Вечером 14 марта на западе Сиднея в Австралии во время ссоры 75-летний мужчина ударил топором по голове своего 59-летнего оппонента, передает телеканал "360". От полученных травм пострадавший скончался на месте. По предварительным данным, убийца и его жертва не были знакомы – у них возник конфликт после ДТП. По факту произошедшего проводится расследование. Подозреваемый задержан.
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