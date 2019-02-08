Есть жертвы: столкнулись два поезда

В муниципалитете Сан-Висенте-де-Кастельет в провинции Барселона на северо-востоке Испании столкнулись два поезда, передает "РЕН ТВ". По предварительным данным, один человек погиб, еще восемь пострадали. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются причины аварии.
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