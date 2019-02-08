Москвич пойдет под суд за кражу старинной китайской вазы

Измайловский районный суд столицы рассмотрит дело о краже старинной китайской вазы. Обвиняемым по делу проходит житель столицы 1995 года рождения. Об этом сообщает портал m24 со ссылкой на АГН "Москва".
Преступление молодой человек совершил в 2017 году – он вынес ценность из квартиры отца своей знакомой. Изначально ущерб оценивался в 6 млн рублей, но затем сумму снизили до 200 тысяч рублей.
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