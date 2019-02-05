Погибли восемь человек: сумасшедшую парижанку заподозрили в поджоге

В восьмиэтажном доме в Париже произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, по меньшей мере 20 попали в больницу, передает портал newsnn.ru. В прокуратуре французской столицы предположили, что причиной трагедии мог стать поджог. Подозрение пало на 40-летнюю местную жительницу, которая ранее состояла на учете у психиатра. Женщина арестована. По некоторым данным, в момент ЧП она была пьяна. Мотивом же, подтолкнувшим ее к поджогу, могла стать ссора с соседом.
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