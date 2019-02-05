Есть жертвы: в Канаде поезд на огромной скорости сошел с рельсов

В канадской провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд. В результате ЧП погибли три человека.
С рельсов сошло от 30 до 40 вагонов состава. Причины инцидента будут тщательно расследованы, передает телеканал "360".
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