На консульство Венесуэлы совершено нападение

В городе Гуякиль в западной части Эквадора группа людей совершила нападение на генеральное консульство Венесуэлы, передает RT. Семеро человек забрали все консульские сборы, избили дипломатический персонал и издевались над работниками консульства из-за их политических взглядов, рассказал глава дипмиссии. По факту произошедшего начато расследование.
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