В Ингушетии дотла выгорел крупный магазин

В одном из отделов крупного магазина строительных материалов в Ингушетии вспыхнул пожар, передает Пятый канал. Огонь быстро распространился по всему павильону. Площадь возгорания составила свыше двух тысяч квадратных метров. ЧП произошло ночью, в здании никого не было. За несколько часов пожарные справились с пожаром. Идет разбор завалов.
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