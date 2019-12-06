В центре Москвы был найден труп мужчины

В центре столицы был найден труп 98-летнего мужчины. Тело обнаружили в квартире жилого дома на улице Новый Арбат, сообщает агентство "Москва".
По предварительной информации, смерть мужчины наступила по естественным причинам. Труп был доставлен в морг. Следователи проводят проверку.
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