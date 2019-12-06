Самолет SSJ-100 вернулся во Внуково из-за технических проблем

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Внуково, вернулся в аэропорт вылета. Командир самолета запросил аварийное приземление из-за проблем с гидросистемой.
Как сообщает "Интерфакс", посадка прошла благополучно. Пострадавших нет. Другие подробности случившегося устанавливаются.
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