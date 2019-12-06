В центре Москвы произошло дерзкое ограбление

В центре Москвы неизвестный избил и ограбил мужчину. Инцидент произошел в четверг, 5 декабря, на улице Пресненская набережная.
По предварительной версии, злоумышленник набросился на москвича и нанес ему несколько ударов по голове, после чего забрал документы, рюкзак и деньги.
Общая сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой", передает "Вечерняя Москва".
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Какой подарок хотите на новый год?
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
В самом деле - ответьте.