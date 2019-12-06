Звук смерти: мужчина погиб из-за наушников в Ленобласти

В Ленинградской области электричка насмерть сбила молодого человека в наушниках, переходившего железнодорожные пути. Предположительно, мужчина не услышал звук приближающегося поезда.
Как сообщает портал "Петербургский дневник", инцидент произошел в пятницу утром около станции "Мельничный ручей". Погибший попал под колеса электропоезда, направлявшегося в Санкт-Петербург. В МВД России сообщили, что жертве неосторожности было около 30 лет. В настоящее время полицейские устанавливают его личность.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Какой подарок хотите на новый год?
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
В самом деле - ответьте.