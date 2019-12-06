Вооруженное ограбление ювелирного салона закончилось кровавой бойней

Ограбление ювелирного салона во Флориде закончилось перестрелкой, в результате которой погибли люди.
По данным Пятого канала, после нескольких выстрелов одна из пуль срикошетила и ранила в лоб сотрудницу магазина. После этого в перестрелке с полицией погибли двое злоумышленников, а также заложник и случайный свидетель. В данный момент ведется расследование серии тяжких преступлений.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Какой подарок хотите на новый год?
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?