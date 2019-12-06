В Петербурге у женщины угнали машину с бриллиантами и миллионами рублей

В Санкт-Петербурге угнали автомобиль супруги предпринимателя, где находилась крупная сумма, а также драгоценный камень. Сам внедорожник Toyota Land Cruiser стоит порядка 3,6 миллиона рублей, сообщает РИА ФАН.
В полицию обратился мужчина 1978 года рождения. По его словам, машина исчезла с парковки на Новоизмайловском проспекте. В салоне находились 3,8 миллиона рублей и бриллиант стоимостью 1,5 миллиона рублей. Сумма ущерба составила 9,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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