Подросток умер из-за резкого поворота головы

В Великобритании несовершеннолетний кадет погиб в результате инсульта. Кровоизлияние произошло, когда парень резко повернул голову, заваривая чай.
Врачи поначалу приняли инсульт за менингит и доставили пострадавшего в больницу, где спустя восемь дней он скончался. В отчете говорится, что из-за травмы шеи мог произойти разрыв артерии. В результате образовался тромб, который попал в мозг и вызвал отмирание тканей, передает телеканал "360".
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