Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео

Этим утром на Камчатке произошло жуткое ДТП – пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился 21 человек.

Авария произошла в Елизовском районе. Транспортное средство двигалось по маршруту Петропавловск-Камчатск – Усть-Камчатск. В результате ДТП пострадали три человека, однако госпитализация им не понадобилась.

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Потерпевшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, пассажирам доставили горячее питье и средства обогрева, сообщает "ТВ Центр". В Камчатском крае держится температура около -20.