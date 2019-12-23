Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео

Авария произошла в Елизовском районе. Транспортное средство двигалось по маршруту Петропавловск-Камчатск – Усть-Камчатск. В результате ДТП пострадали три человека, однако госпитализация им не понадобилась.
Потерпевшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, пассажирам доставили горячее питье и средства обогрева, сообщает "ТВ Центр". В Камчатском крае держится температура около -20.
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